Quel pericolo che arriva dai fiumi al mare: imbarcazioni a rischio sul litorale veneziano

CHIOGGIA (VENEZIA) - Itrascinati a mare dai fiumi costituiscono un pericolo mortale. Ormai se ne notano dappertutto, navigando lungo il litorale veneziano. Eppure nessuno se ne fa carico. Lo afferma, con amarezza, Michele Boscolo Marchi, presidente del consorzio Cogevo di Chioggia, cui aderisce l'intera flotta locale dedita alla riproduzione ed alla pesca in mare delle vongole. Parla anche per conto del Cogevo di Venezia. Le due organizzazioni annoverano ben 163 imbarcazioni. «Giovedì 26 settembre, il peschereccio Federico III di Pellestrina rammenta il portavoce - è affondato davanti all'Hotel Excelsior del Lido proprio in seguito all'urto contro un tronco semisommerso. L'equipaggio si è salvato solamente grazie all'abilità del capobarca Guerrino Giada ed alla professionalità della Guardia costiera, prontamente intervenuta. Nel corso degli ultimi dieci anni, probabilmente a causa di collisioni del genere, hanno già perso la vita quattro pescatori». «Si tratta avverte Marchi di un'autentica emergenza le cui prime avvisaglie risalgono ad una quindicina d'anni fa. La situazione va di male in peggio da