Una fiammata dallo stabilimento di biogas, scatta l'allarme

TEGLIO VENETO Alle 23.15 di ieri sera. giovedì 3 ottobre, è scattato un allarme in una ditta che producein via Portogruaro a. Passanti hanno notato lingue di fuoco uscire dalla "torcia" dello stabilimento.Sul posto si sono recati i pompieri di Mestre poi supportati dai colleghi di S. Vito al Tagliamentoe anche i carabinieri. La ditta era chiusa e intorno alle 23.40 si stavano cercando i titolari per farsi aprire.La "perdita" dallasarebbe segno di anomalia nel processo di produzione del gas,trattandosi appunto di produzione particolare sono state predisposte tutte le misure di sicurezza.