PELLESTRINA - Amava la vita all'aria aperta, i giri in bicicletta, le passeggiate in montagna e al mare. A 72 anni era ancora in forma e si prendeva cura di sé. A dicembre si era vaccinato con la terza dose e aveva scritto «mi sento più tranquillo» sulla sua pagina Facebook. Del resto conduceva una vita dinamica, portando ancora la sua bigiotteria in giro per fiere, mercati e centri commerciali, amava viaggiare e incontrava, per lavoro e per diletto, molta gente Giorgio Franceschini, padovano di Piazzola sul Brenta, amava anche frequentare, in particolare, Chioggia e Pellestrina.



LA TRAGEDIA

Ieri, verso l'una si trovava a Pellestrina e stava passeggiando, insieme a un'amica, sul ciglio del murazzo che collega Cà Roman, all'isola. Un camminamento non troppo largo ma che offre un panorama stupendo sul mare, soprattutto in una splendida giornata di sole, come ieri. L'uomo è stato colto da un malore inaspettato, è caduto a terra e, perdendo ogni capacità di equilibrio, è precipitato in basso, facendo un volo di cinque o sei metri fino alla base del murazzo, senza che la persona che lo accompagnava potesse fare alcunché. Alla donna non è rimasto che chiamare i soccorsi, in preda all'angoscia: il 118 ha allertato la guardia costiera per chiedere un passaggio in barca fino al luogo dell'incidente (all'incirca metà strada tra Cà Roman e Pellestrina) e i militari hanno imbarcato i sanitari a Vigo, raggiungendo il malcapitato appena prima che arrivasse anche l'elicottero del Suem che, però, è stato fatto rientrare: per Franceschini non c'era più nulla da fare. Se sia morto per la caduta o per il malore che lo aveva colto poco prima, non è chiaro e nemmeno importante. Il magistrato ha stabilito che si tratta di morte accidentale e ha disposto la restituzione della salma ai familiari.



I PRECEDENTI

Non è, però, lo sfortunato Franceschini, l'unica vittima del Murazzo. A settembre una morte molto simile era toccata a Horst Waitmayr, da tutti conosciuto come Oreste, un 87enne austriaco che, anche lui innamorato dell'isola e della compagna che vi aveva trovato, viveva a Pellestrina da almeno trent'anni e faceva quella passeggiata ogni mattina. Una camminata solitaria, allo spuntare del giorno e, anche in quel caso era caduto alla base del Murazzo: la prima ipotesi era stata quella di un malore ma qualche soccorritore, vedendo che indossava delle scarpe poco adatte alla superficie scabra del murazzo, ha ipotizzato che potesse anche essere scivolato.

In seguito un incidente, non mortale, ma con la conseguenza di fratture multiple a diversi arti, era toccato a una donna. Insomma, si tratta di una passeggiata a cui occorre stare attenti, sia per le condizioni ambientali (il vento può pregiudicare l'equilibrio) sie per le condizioni fisiche personali che, se non sono ottimali, finiscono per far correre qualche rischio di troppo a chi si trova sulla sommità del murazzo.