Tir si rovescia in mezzo all'A4, ferito l'autista, panico e blocchi in autostrada

Perde il controllo del Tir e si rovescia in mezzo all' autostrada . L'incidente è accaduto verso le 14.30 sulla A4 nel tratto compreso tra gli svincoli di San Donà e Cessalto , in direzione di Trieste. L'allarme è arrivato alla Polizia autostradale da parte degli utenti che seguivano il pesante mezzo. Sul posto sono arrivati gli Ausiliari di Autovie Venete con la Polizia, i sanitari del Suem e i Vigili del fuoco. Ferito il conducente del pesante mezzo. Inevitabili i disagi per chi deve dirigersi verso est, con il pesante mezzo che ha perso il carico in mezzo all'autostrada invasa da materiale cementizio. Ultimo aggiornamento: 14:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA