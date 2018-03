Scippata della pensione appena ritirata alla Posta: 400 euro

di Filippo De Gaspari

SANTA MARIA DI SALA -appena fuori dell'ufficio postale. E' successo mercoledì mattina alle Poste centrali di via Cavin di Sala, in centro aVittima un'anziana sull'ottantina, del posto, finita nel mirino di un balordo che l'ha assalita appena prelevata la pensione dallo sportello automatico. La donna aveva appena riposto i contanti, circa, nel portafoglio quando è stata aggredita da un ragazzo, sceso poco prima da un'utilitaria nel parcheggio. Secondo il racconto della donna l'uomo avrebbe cercato di aggirarla con unspiegandole di aver urtato la sua auto durante una manovra nel parcheggio, poi ha allungato la mano strappandole il portafoglio che teneva ancora in mano, salendo in macchina e facendo perdere le proprie tracce.