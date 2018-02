Sente delle urla in calle: pensionato salva giovane che stava annegando

di Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA -. L'episodio è avvenuto, attorno alle 22, in Riva dei 7 Martiri, ma la segnalazione ci è arrivata solo ora da, un cittadino che non voleva che passasse inosservato il gesto di «una persona non giovane, di grande cuore ci spiega -. Per la sua generosità e la sua abnegazione merita di essere pubblicamente ringraziato».dapprima si schernisce e poi accetta di raccontare l'episodio.Giovedì mentre stava tornando a casa"c'è un uomo in acqua". Immediatamente si è avvicinato alla riva, nella parte di Riva dei 7 martiri più vicina a Via Garibaldi, e ha visto, senza riuscire ad avvicinarsi alla riva. «Il ragazzo era in notevole difficoltà racconta il pensionato . Non ce la faceva a tornare a terra perché i vestiti, troppo impregnati di acqua, lo appesantivano e lo portavano sott'acqua. Così continuava a bere e. Fortunatamente avevo con me un: mi sono sdraiato per terra a pancia in giù e mi sono sporto verso l'acqua, cercando di agganciare con il manico dell'ombrello il cappuccio del suo giubbotto, e contemporaneamente continuavo a urlargli di attaccarsi al parapioggia»...