Tassista avvista un corpo in acqua: è il cadavere di un pensionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Tragedia con giallo nella notte a Venezia: un tassista, in tarda serata, ha avvistato un corpo che galleggiava a pelo d’acqua nelHa dato l'allarme e i vigili del fuoco hanno recuperato la vittima. Si tratterebbe di un anzaino pensionato veneziano.Intervenuta la: hanno provato anche a rianimare la vittima. Il corpo non ha segni esterni, potrebbe essere caduto in acqua da solo. Il Pm ha disposto autopsia: nonè stato ancora reso noto il nome ma si tratterebbe di un novantenne.