Da Frascati al Festival del cinema di Venezia. Quella di oggi sarà davvero una giornata da sogno per Lorenzo Trifella, frascatano classe 2009 che ha interpretato una parte da attore non protagonista nel film “L’immensità”. La pellicola verrà presentata oggi in anteprima mondiale in una delle kermesse cinematografiche più importanti d’Europa e del mondo e poi il prossimo 15 settembre uscirà in tutte le sale d’Italia. Per il ragazzino tuscolano, che compirà 13 anni il prossimo 11 dicembre e frequenta una scuola del suo paese, sarà il debutto assoluto nel mondo del cinema, al fianco di un “mostro sacro” come Penélope Cruz, protagonista del film diretto dal regista Emanuele Crialese che annovera anche altri attori noti come Aurora Quattrocchi e Vincenzo Amato.

La pellicola racconta del problematico rapporto tra una madre (la Cruz) e le tre figlie e in particolare si concentra sulla ricerca di identità della figlia maggiore, una 12enne che vuole convincere tutti di essere un maschio. Un passaggio che lo stesso Crialese ha definito autobiografico, facendo riferimento al percorso di transizione da donna a uomo che ha affrontato nella sua vita. Lorenzo Trifella ha interpretato la parte di Federico, uno dei nipoti della Cruz, anche se la trama e i vari ruoli sono rimasti top secret perfino per tanti dei protagonisti. «Un’esperienza bellissima che auguro a tutti di poter vivere almeno una volta – ha confidato Lorenzo agli amici – Tutti i componenti del cast mi hanno trattato benissimo e con alcuni ragazzi (tra cui la giovanissima attrice protagonista Luana Giuliani, ndr) abbiamo stretto una bella amicizia che è proseguita dopo le riprese. Spero di ripetere simili esperienze anche nei prossimi anni, il mondo del cinema è davvero affascinante».

Il suo coinvolgimento in questo settore è nato in modo quasi del tutto casuale: un paio d’anni fa, un’agenzia incaricata di cercare ragazzi adatti per il film di Crialese ha fatto uno shooting presso il campo sportivo “Otto Settembre” dove si allenavano i ragazzi dell’Atletica Frascati. Lorenzo, che come sport principale ha sempre praticato il calcio (è un grande tifoso della Roma) e che tutt’oggi gioca con la Lupa Frascati, in quel periodo aveva deciso di tenersi un po’ in movimento con l’atletica e i genitori Giuliano e Yenisleydis accettarono di far fare le foto al figlio.

LA TELEFONATA

Poco tempo dopo, a casa Trifella è arrivata la telefonata che annunciava la volontà della produzione di provinare Lorenzo in una location di Roma e tutta la famiglia, sorpresa ed entusiasta, ha immediatamente sposato l’idea. Il giovanissimo attore in erba frascatano, che ha anche pronunciato diverse battute all’interno de “L’immensità”, ha convinto tutti con la sua espressività e ad agosto 2021 è stato impegnato per una settimana in alcune riprese del film fatte sempre nella capitale, poco tempo dopo c’è stato bisogno di girare ulteriori scene in un bellissimo casolare nel verde ad Ansedonia. Lo stesso Crialese si è complimentato con Lorenzo per la sua educazione e la brillantezza sul set, augurandosi di rivederlo presto per qualche altro lavoro cinematografico insieme.

Tutta la famiglia Trifella, c’è da scommetterlo, sarà in prima fila dal prossimo 15 settembre per vedere in sala Lorenzo. E’ chiaro che un trampolino di lancio così importante, il debutto da attore non protagonista in un film presentato in anteprima mondiale in una kermesse di livello mondiale come la mostra del cinema di Venezia lo porrà all’attenzione di molti addetti ai lavori e quindi aumenterà la voglia di Lorenzo (legato all’agenzia romana di moda e spettacolo per bambini RenateCasting con cui ha fatto tempo fa un book fotografico assieme alla sorella maggiore Sofia) di provare a coltivare il sogno di sfondare sul grande schermo.