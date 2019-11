di Tomaso Borzomì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Due giorni e una notte senza dormire , arrivando a casa senza sapere se sia stato accompagnato o se ci sia arrivato da solo. Il racconto di Silvano Baseggio, responsabile della Protezione civile di Pellestrina è da brividi. Ha affrontato la marea più grande di sempre dal 1966, cercando di aiutare chi era in difficoltà e lasciando a casa da sola la sua famiglia per dedicarsi agli altri. Gli angeli di Pellestrina erano una settantina, da martedì a ieri non si sono risparmiati, guardando negli occhi chi aveva paura, gli anziani e la coppia di novelli sposi che aveva appena messo su casa, trovandosi improvvisamente senza niente. Per non parlare della famiglia con alcuni disabili: «C'è una famiglia che ha uno, la sera di martedìFosse arrivato tre minuti più tardi avrebbe perso».