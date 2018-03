Rivoluzione rifiuti a Pellestrina: scatta la raccolta differenziata e arrivano i cassonetti con la chiave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PELLESTRINA - Una rivoluzione. Dal 21 marzo anche nell'isola più a sud del Comune arriva la. I cassonetti per il rifiuto secco saranno chiusi da una calotta che si aprirà solo con unapersonale consegnata ad ogni utenza. Partirà anche la raccolta della frazione organica dei rifiuti. Accanto ai cassonetti del secco e dei contenitori per la raccolta differenziata ci saranno infatti bidoni verdi, nei quali dovrà essere inserita la frazione organica. Si tratta soprattutto di scarti e avanzi di cucina, fondi di caffè e filtri di tè, lettiere di piccoli animali domestici, tovaglioli di carta e cartoni per la pizza sporchi.Tutti i cittadini hanno ricevuto una lettera di invito a ritirare la chiavetta, in giorni e orari prestabiliti, nella sede della Municipalità di Lido e Pellestrina. Su un totale di circa 1.800 utenti ad oggi sono state consegnate 1.300 chiavette (senza le quali non è possibile conferire il secco). Chi ancora non l'avesse ritirata potrà farlo recandosi l'ufficio Relazioni con il Pubblico in Via Vettor Pisani 10, il martedì dalle 9 alle 12, con un documento di identità e la lettera di invito ricevuta a casa. A tutti i residenti è stato inoltre consegnato un pieghevole informativo con le istruzioni per il conferimento...