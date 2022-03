PELLESTRINA - Una pista ciclabile a Pellestrina lungo i Murazzi, in modo da alleggerire la pressione sull'unica strada carrabile principale dell'isola e poi, in accordo con la Regione per regolamentare l'ingresso in isola delle bici turistiche. Sono queste due delle indicazioni più significative uscite dal sopralluogo un isola degli assessori comunali Renato Boraso alla Mobilità e trasporti, e Massimiliano De Martin, all'Urbanistica, con il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Emilio Guberti; il consigliere comunale delegato del sindaco alle isole, Alessandro Scarpa Marta e il dirigente comunale Roberto Di Bussolo.



SOPRALLUOGO

Una visita che è servita per fare il punto su tanti temi caldi dell'isola. «Su indicazioni fornite dal sindaco Luigi Brugnaro - spiega l'assessore Boraso - ci siamo recati in sopralluogo a San Pietro Pellestrina accompagnati dai tecnici e referenti del territorio al fine di valutare l'incompatibilità della presenza delle biciclette presso gli ambiti residenziali di San Pietro e di Pellestrina. Nel corso del sopralluogo è stata visitata anche Ca' Roman dove, provenienti da Chioggia, si attestano migliaia di biciclette che poi si dirigono in direzione di San Pietro-Pellestrina. Dalle valutazioni sul posto è emersa la necessità di rivedere, in accordo con la Regione Veneto, tutti i percorsi e le segnaletiche che non tengono conto della delicatezza del tessuto urbano e residenziale sia del lato laguna che dell'abitato di San Pietro e di Pellestrina». Alcune scelte di campo sono state chiare: «È stato deciso di accelerare la progettualità ciclabile su Pellestrina - prosegue Boraso - visto che abbiamo stanziato - 2,8 milioni di euro per la ciclabilità di Lido e Pellestrina: punto focale del progetto deve essere la rivalutazione del lato Murazzi». Ecco l'idea di creare un percorso ciclabile lungo tutta l'isola che sarebbe, se concretizzata, una novità assoluta di grande richiamo. Seguiranno nuovi aggiornamenti e incontri anche con la cittadinanza. «L'impegno nei prossimi due mesi sarà sicuramente rivolto - conclude Renato Boraso - a definire gli accessi controllati sia quelli effettuati con la motonave con l'aggiunta del monitoraggio puntuale degli accessi fuori controllo provenienti da Chioggia con imbarcazioni private non autorizzate. Ci ritroveremo assieme alla Municipalità del Lido e Pellestrina per fare il punto sulla progettualità ciclabile dell'isola».



ANALISI

Verrà monitorata la situazione e eseguito un riordino per contemperare le esigenze dei residenti e anche del comparto turistico. Alcuni cambiamenti si vedranno già dalla prossima estate. L'incontro in isola è servito anche per visionare il sistema degli autobus elettrici, dalle colonnine di ricarica agli impianto e gli autobus. Le verifiche hanno costatato un ottimo funzionamento. Pellestrina, insomma da San Pietro in Volta a Ca' Roman si prepara, con entusiasmo e molti progetti alla stagione estiva. La delegazione comunale e della municipalità ha poi confermato che tutte le decisioni operative dei prossimi mesi saranno prese coinvolgendo la popolazione. Le priorità però sono chiare e su queste si continuerà a lavorare. Pellestrina modello per la viabilità e il trasporto green.