PELLESTRINA (VENEZIA) - L'isola piange la morte di Ivo Busetto, l'ultimo dei barbieri storici di Pellestrina. Tutti i barbieri dell'isola degli ultimi duecento anni sono stati discendenti della medesima famiglia, i Busetto detti Menela, dei quali ancora oggi in tanti sono giustamente orgogliosi di far parte. Ivo, nato a Pellestrina il 2 febbraio 1941, aveva 79 anni e fino allo scorso anno ha continuato a lavorare con passione e sacrificio, dedizione e professionalità nel suo negozio. Per tutti un punto di riferimento, non solo per il taglio da maestro ma anche per fare due chiacchiere in compagnia. Per i suoi primi cinquant'anni di attività in isola la Confartigianato di Venezia gli aveva conferito il riconoscimento Vecchio Leone.



La sua vita si può racchiudere in quattro parole: famiglia, bottega, pesca e pittura. Oltre al lavoro, la sua grande passione era la pesca, fatta sempre da riva, poiché non provenendo da una famiglia di pescatori, la famiglia non possedeva una barca, anzi Ivo era uno dei rari pescatori che, ironia della sorte, soffriva il mal di mare. Nel tempo libero, fuori dal negozio, amava la pittura: in particolare quella del suo amico Giorgio De Gaspari Foresto che per la famiglia Busetto era uno di casa e il cui legame con Ivo è rappresentato dalle decine di opere che trovavano posto nell'abitazione. Ivo Busetto ha iniziato la sua carriera lavorativa all'età di 7 anni (siamo quindi ancora negli anni '40), quando ha cominciato a fare il caddy al Golf Club degli Alberoni, dove ha conosciuto la gente bene dell'epoca.



Di questa esperienza, resasi necessaria per aiutare a sfamare la famiglia nell'immediato dopoguerra, ha continuato a parlare tutta la vita. Con le forbici in mano ha saputo creare e costruirsi un'arte, e negli anni 90, era tornato a scuola per ottenere il diploma di maestro acconciatore. A scuola prima da allievo e poi da insegnante per trasmettere alle giovani generazioni i segreti del mestiere.



«Quando ero piccolo racconta commosso il figlio Pierluigi - e d'estate lo accompagnavo al Lido nella sede dagli artigiani (rigorosamente di lunedì, giorno di chiusura dei Barbieri) per gestire gli affari della bottega, si passava quasi sempre a salutare i vecchi compagni del Golf, a fare una passeggiata sul green o due tiri in campo prova». Ivo Busetto lascia la moglie Ida, i figli Gloria e Pierluigi, e una sorella Lina. Erano in sei fratelli. I funerali verranno celebrati oggi pomeriggio (martedì) alle 15 nella chiesa di Sant'Antonio a Pellestrina.