Pedinata mentre torna a casa sola In quattro si avventano sul portone

di Monica Andolfatto

MESTRE - Un episodio su cui sta indagando la polizia. Protagonista una donna sui cinquant'anni che con ogni probabilità è stataper essereSiamo in centro città, verso la mezzanotte dell'altro ieri, ultima domenica di Carnevale. La donna, alla guida della sua Lancia Y rientra a casa, dopo aver trascorso la serata con amici.. Parcheggia per avviarsi a piedi e compiere il restante tragitto che la separa dal condominio. L'iniziale sensazione che qualcuno la stia seguendo, nel giro di pochi minuti diventa certezza. Quella Golf bianca l'aveva vista fermarsi a pochi metri dalla sua utilitaria. Come pure. Si accorge che almeno uno la sta seguendo.Svolta per via Buccari e lo fa anche lui. Difficile si tratti di una coincidenza. Allora affretta il passo e cerca nella borsa le chiavi dell'ingresso. Meglio guadagnare tempo, non si sa mai. L'intuizione è giusta. Quando arriva di fronte all'ingresso del suo condominio, quei pochi secondi di vantaggio sono la sua salvezza. Appena si chiude la porta alle spalle, lo sconosciuto è dietro di lei e, raggiunto dagli altri che lo aiutano,. Ma lei è già al sicuro nel suo appartamento è ha già chiamato il 113...