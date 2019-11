Pediatria, imbrattata la stanza dei giochi per i piccoli pazienti

di Davide De Bortoli

SAN DONÀ - Hanno imbrattato una stanzetta di pediatria con bestemmie e scritte ingiuriose. È quanto segnalato ieri sulla pagina Facebook degli abitanti di Fossalta: qualcuno ha fotografato e filmato le scritte contenenti bestemmie e altre frasi volgari, facendo notare che si trattava della stanza in cui giocano i bambini ricoverati del reparto di pediatria dell’ospedale di San Donà. Un ambiente accogliente che di regola offre un momento di svago ai piccoli degenti. Nel 2015 l’azienda sanitaria aveva fatto ridipingere la stanzetta in modo artistico, creando un angolo confortevole per i piccoli che giocano a turno con i genitori. Sui muri, purtroppo, tra un’immagine di giraffe, api, alberi parlanti e alcuni fumetti qualcuno ha scritto frasi di contenuto e allusioni decisamente indecenti. Ieri pomeriggio la direzione dell’Ulss 4 ha provveduto ad una verifica, appurando la presenza delle frasi offensive oltre ad altre scritte recanti alcuni nomi e cognomi, forse gli autori. Tutte le scritte si presentavano ad una certa altezza, tanto che si è ipotizzato siano state fatte da adulti, o da giovani.