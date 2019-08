Medici tutti al convegno, i ladri in parcheggio a svuotare le auto

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Da un lato la rabbia per il furto subito, dall’altra l’ammirazione e la gratitudine per quegli angeli in divisa che si sono fatti in quattro per limitare i disagi di una pessima serata. Protagonisti di una notte dalle emozioni contrastanti une i suoi colleghi, che lunedì sera erano insieme aldi via Ceccherini per un convegno. Intorno alle 23.30, quando i medici sono usciti in parcheggio per tornare a casa, si sono ritrovati con l’amara sorpresa. Il finestrino della Porsche del professionista jesolano era stato sfondato e la borsa, appoggiata sul sedile, era stata rubata. All’interno, una piccola somma in contanti e le carte di credito (che sono state subito bloccate), oltre al ricettari e le chiavi dell’ambulatorio. La sfortuna ha voluto, peraltro, che l’auto fosse posteggiata nella zona non custodita dell’albergo, distante quindi da telecamere o qualunque genere di sorveglianza. Le possibilità di rintracciare i ladri, quindi, sembrano essere ridotte al minimo.