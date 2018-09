Brugnaro: «Licenzio gli autisti che non azionano le pedane per disabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARGHERA - Che il sindaco Luigi Brugnaro preferisca solitamente la sciabola al fioretto è cosa nota. Sulla questione delle pedane per disabili degli autobus il primo cittadino interviene a gamba tesissima contro le Rsu che avevano invitato gli autisti a non abbandonare il posto di guida (seguendo, peraltro, le disposizioni date dalla stessa Actv). «Ma dove siamo arrivati? Non è accettabile una cosa del genere - tuona Brugnaro -. Poi facciano pure causa al tribunale del lavoro, non mi interessa». La querelle nasce dal fatto che sui nuovi bus non ci sono più le pedane automatiche. «Abbiamo messo quelle manuali perché le altre si rompevano sempre. Ma non è un'iniziativa solo nostra, in tutta Europa è così. Abbiamo provato a metterle automatiche, non si può fare, punto. Tutti diamo una mano quando c'è qualcuno in difficoltà, anche il personale di Actv deve fare la sua parte». Nel mirino del primo cittadino,