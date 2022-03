Tasse troppo alte per i pedalò, noleggiatori di Jesolo sulle barricate: «Pronti al blocco in estate»

JESOLO - «Lo scorso anno il problema è che ci siamo mossi in ritardo, quest'anno l'inghippo è di natura burocratica: in ogni caso la sostanza non cambia, visti i costi c'è già chi vuole rinunciare alla concessione». Il colpo rischia di affondare la categoria. Anzi, di lasciarla direttamente a terra perché c'è chi non vuole nemmeno saperne di portare i pedalò sulla spiaggia. Non bastavano le gare europee, per i noleggiatori di pedalò della spiaggia di Jesolo ci si mettono anche i costi del canone, circa 2.800 euro, e l'impossibilità di ottenere una concessione unica come accaduto invece per i colleghi di Bibione e Caorle. E visto l'aumento dei canoni, ma anche degli altri oneri, tra gli oltre 40 concessionari jesolani c'è già chi ha avviato le richieste per rinunciare alla concessione.



GUADAGNI RIDOTTI

Anche perché queste non sono più le attività redditizie di un tempo e i guadagni si sono ridotti notevolmente con incassi medi di circa 10 mila euro a stagione. Senza dimenticare che queste attività sono gestite soprattutto da pensionati o comunque da famiglie che noleggiano i pedalò come seconda entrata. Ma con i costi dei canoni in aumento, il lavoro rischia di diventare insostenibile. E una beffa: il costo del canone è infatti lo stesso dei chioschi, una cinquantina quelli presenti a Jesolo, ma con entrate che non possono nemmeno essere paragonate. Trentadue, invece, gli stabilimenti, con canoni medi di circa 18 mila euro ma con importi che variano a seconda della grandezza. «Abbiamo dato vita ad un consorzio tuonano i noleggiatori nel tentativo di ottenere una concessione unica, come accade già da tre anni a Bibione e da due a Caorle. Lo scorso anno ci è stato detto che eravamo in ritardo, quest'anno che ci sono impedimenti burocratici. Temiamo che sia una scusa per toglierci dalla spiaggia e recuperare qualche fila di ombrellone in più. Ci stanno riuscendo, visti i costi in aumento e la progressiva riduzione dei guadagni, c'è già chi vuole rinunciare alla propria concessione. C'è troppa discrepanza rispetto alle altre realtà».



VALORI DIFFERENTI

Giorgio Alesci, presidente del consorzio dei noleggiatori, pur amareggiato per la situazione, non ha voluto commentare, limitandosi a sottolineare i differenti valori delle aziende sulla spiaggia. «Ci sono attività completamente diverse dice con guadagni almeno dieci volte superiori, la tariffa dei canoni demaniali non può essere la stessa per tutti solo perché lo spazio in concessione è di 100 metri quadrati. Capisco lo scoramento dei colleghi».

L'ultima speranza è rappresentata da un incontro in programma nei prossimi giorni in Municipio, mentre alcuni noleggiatori si sono perfino rivolti ad un legale per valutare come tutelarsi. «Non siamo contro i noleggiatori di pedalò e li vogliamo aiutare dice l'assessore al Demanio, Esterina Idra è vero, è stato fatto il consorzio ma solo in parte. I noleggiatori hanno un'autorizzazione per andare sulla spiaggia e non una concessione. Ora il problema è di natura fiscale: devono conferire allo stesso consorzio le loro singole autorizzazioni e creare un'unica partita Iva».