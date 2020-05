Paura a San Nicolò, dall'auto esce in fumo e va in fiamme

A fuoco l'auto, paura a Portogruaro. L'incendio è accaduto verso le 10.40 lungo via Beltramini, nella zona di San Nicolò. Il conducente dell'auto si è fermato quando ha visto uscire del fumo dalla sua autovettura. Subito le fiamme si sono propagare alla vecchia Fiat Uno, provocando tanta paura tra i presenti. Immediata la richiesta di aiuto che è arrivata al 115. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del Distaccamento di viale Isonzo che hanno spento le fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito anche se ci sono stati momenti di apprensione. Le sirene dei Pompieri hanno richiamato l'attenzione degli abitanti del rione, con diverse persone che si sono avvicinate per capire cosa stesse accadendo. Non è chiaro quale sia l'origine del rogo anche se non è esclusa una perdita di benzina.

