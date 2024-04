Pattinaggio, brilla la stella di Rebecca ha vinto il titolo nazionale a 15 anni

CONCORDIA SAGITTARIA - A 15 anni è tra le stelle del pattinaggio. Arriva da Concordia Sagittaria Rebecca, tra le pattinatrici che hanno trionfato lo scorso weekend. Il massimo riconoscimento per il "Pattinaggio small Sincro"; successo e titolo nazionale conquistato venerdì alla Zoppas arena di Conegliano. Protagoniste sono le giovanissime pattinatrici della società "Nuovo pattinaggio Oderzo" con la direzione artistica delle allenatrici Rebecca e Ilenia. Tra le atlete un orgoglio concordiese, Rebecca Moretto, 15 anni frequentante il secondo anno di Liceo Scientifico XXV Aprile, appartenente alla Società Division Portogruaro e militante al Nuovo pattinaggio Oderzo. Le Campionesse d'Italia, dopo una prova perfetta di stupende acrobazie sui pattini a rotelle, sono salite sul gradino più alto del podio e al suono dell'Inno d'Italia, la commozione ha invaso lo Zoppas Arena. A primeggiare di fronte al pubblico amico sono stati appunto i "Sincroamethyst" del Nuovo Pattinaggio Oderzo. Il loro "Barbie" ha meritato 67.10 punti. Secondo gradino del podio per "Galla Sapphire" della Rot. Gallaratese (VA) con "Above the sky" (58.60) e terzo per "Blue Cadet Team" del S. Lazzaro (MN) con "Balli proibiti" (54.70). Infine fuochi d'artificio con i Gruppi Junior e le loro spettacolari coreografie. Non deludono i "Division" del Pattinaggio artistico Portogruaro che, con "a riveder le stelle" ispirato a Giacomo Puccini, sbaragliano la concorrenza e volano a 38.25. Una giornata memorabile, una vittoria che ripaga dei sacrifici di queste atlete impegnate quotidianamente tra allenamenti e impegni scolastici. Complimenti a Rebecca e a tutta la squadra per aver conseguito questo importante riconoscimento sono arrivati anche dall'amministrazione comunale di Concordia che ha tifato per la loro giovane e promettente campionessa.