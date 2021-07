Gli auguri in diretta cantati da Patti Smith per i 1.600 anni di Venezia

VENEZIA - "Happy birthday dear Venice". Così la cantautrice e poetessa Patti Smith, in visita in città, ha fatto gli auguri a Venezia per i 1.600 anni della fondazione della città che si celebrano con una lunga serie di manifestazioni. Patti Smith è stata accolta ai Giardini della Biennale dall'assessore al Turismo Simone Venturini e non si è sottratta a cantare, con la voce resa celebre dai suoi brani noti in tutto il mondo, un augurio speciale alla città e ai suoi abitanti impegnati a preservare il fragile equilibrio di Venezia e della sua laguna.