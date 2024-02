VENEZIA - Editor per Marsilio e Sonzogno Editori, già autrice per Mondadori, e docente di apprezzati laboratori di scrittura. È scomparsa improvvisamente Patricia Chendi, nata a Milano nel 1970, grande conoscitrice del panorama letterario italiano e mondiale. Davvero importanti le sue esperienze, per Baldini & Castoldi prima, poi editor alla Sperling & Kupfer, quindi l’incontro con il mai dimenticato Cesare De Michelis: in cerca quest’ultimo, nel 2010, di qualcuno che seguisse la realtà di Sonzogno, acquisita dalla Marsilio dal gruppo Rcs Libri. Un’esperienza quantomai entusiasmante, in quanto la necessità - accompagnata dalla cattivante possibilità di stabilirsi a Venezia - era il rilancio del marchio. Da parte della Chendi, il lavoro sulla creazione di nuove collane, e un vero “restyling” - anche grafico - della linea editoriale. Importanti due direttrici, da lei seguite: la prima, il coniugare qualità con novità editoriale, tendenza sovente richiesta dagli editori. La seconda, l’approfondimento della questione femminile, considerata fra i temi cui porre maggior attenzione, nonostante le difficoltà nell’approccio, oltre ogni possibile conformismo. «Patricia Chendi ha sviluppato l’attività dell’editore Sonzogno - spiega una nota di Marsilio - con il suo entusiasmo contagioso e una passione travolgente, impreziosendo il catalogo con autori diventati best-seller, su tutti la scrittrice statunitense Madeline Miller, che con i due volumi “La canzone di Achille” e “Circe”, ha rappresentato uno dei maggiori casi letterari degli ultimi anni. Patricia - conclude la nota - era un’editor geniale e appassionata, mancherà molto a tutto il mondo editoriale italiano e straniero». Sulla attività di scrittura degli esordi, per Mondadori a fine anni Novanta, Patricia Chendi diede vita ad una trilogia dedicata alla figura di Siddharta: “Il principe Siddharta. Fuga dalla reggia” nel 1999, seguito l’anno successivo da “Il principe Siddharta. Le 4 verità”, e da “Il principe Siddharta. Il sorriso del Buddha”. La Chendi ha inoltre collaborato, negli stessi anni, come sceneggiatrice.



LABORATORIO

Purtroppo, tornando all’oggi, un suo laboratorio di scrittura, forte di un lavoro editoriale “dietro le quinte”, avrebbe dovuto tenerlo proprio a partire dal prossimo marzo: dieci lezioni dedicate al “Progetto”, dall’idea al manoscritto, passando per la costruzione del personaggio e alla sapiente opera di “cattura” dell’attenzione del lettore. La prematura morte ha interrotto un percorso di massimo prestigio e impegno, che tuttavia - grazie al suo lascito intellettuale - sarà a lungo ricordato.