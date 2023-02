MARCON - (mau.d.l.) Si sono celebrati questa mattina, sabato 11, alle 10, alla chiesa parrocchiale di Marcon, i funerali di Lorenzo Dal Compare, il 15enne di Gaggio deceduto martedì scorso a seguito di una patologia rara. A stringersi attorno a mamma Franca, a papà Michele, al fratello, oltre ai cari nonni, agli zii e a tutti i parenti, ci sarà l'intera comunità marconese, profondamente addolorata per l'improvvisa scomparsa del giovane. Molti i messaggi di vicinanza alla famiglia postati in questi giorni sui social sia da chi conosceva Lorenzo, ma anche da coloro che pur non conoscendolo hanno voluto rivolgergli un ultimo affettuoso pensiero. «Un angelo tra gli angeli - ha scritto la vice sindaco Carolina Misserotti - dai la forza ai tuoi genitori e a tutta la tua famiglia per affrontare questo momento e la vita da qui in avanti».

«Ciao cucciolo - ha fatto seguito Nicoletta Luchich - sei stato un angelo inviato sulla terra ed ora sei tornato in cielo tra i tuoi simili. Proteggi la tua dolce mamma e il tuo papà. Vi sono vicina con tutto il mio cuore». Lorenzo frequentava la scuola media all'Istituto comprensivo Malipiero ed oggi, a salutarlo, ci saranno molti suoi compagni che assieme a lui condividevano il percorso scolastico. Tra l'altro i genitori dei ragazzi dell'istituto Malipiero, così come hanno sempre fatto di fronte ad eventi simili, hanno organizzato una raccolta fondi da destinare alla ricerca sulle malattie rare. Alle esequie sarà presente anche una delegazione del Comune per porgere alla famiglia le più sentite condoglianze a nome di tutta la comunità.

Dopo il rito religioso la salma di Lorenzo verrà tumulata nel cimitero nuovo di Marcon.