MESTRE - È morto Antonio Invaso, uno degli uomini della Mestre bella da vivere, della città che tanti ricordano e rimpiangono vedendo com’è ridotta oggi. Era uno dei pasticceri più famosi che per cinquant’anni ha sfornato dolci in Corso del Popolo dove aveva aperto nel 1968 assieme alla moglie Albina Della Schiava quando quella parte di Mestre era ancora quasi un deserto e Corso del Popolo finiva al liceo Franchetti. Antonio Invaso aveva 86 anni, è morto per un malore dopo alcuni giorni in ospedale, gli unici della sua vita perché neanche un’influenza aveva preso. Lascia i figli Cristiano, Luca ed Elena, e tanti amici che con lui per decenni hanno animato iniziative culturali, sociali e di beneficienza. Era nato nel 1937 da una famiglia molto numerosa a Zenson di Piave in provincia di Treviso: era figlio di un meccanico di biciclette e nipote di un fornaio, e probabilmente da quell’accoppiata nacquero le sue due passioni, la farina e le bici. Con la bicicletta, tra l’altro, consegnava a Jesolo il pane dello zio. Quando diventò abbastanza grande da poter viaggiare da solo, se ne andò in Svizzera da emigrato e imparò a fare il pasticcere e il cioccolatiere, così quando tornò in Italia, oltre a sposarsi con Albina, aprì la sua attività a Mestre, città che stava crescendo a ritmi incredibili.

IL RITRATTO

Personalità vulcanica, insieme al lavoro promuoveva mille iniziative: il Chilometro del Corso, la famosa corsa ciclistica; il Ferrari Day, e un giorno venne anche il pilota Scaglietti; il Consorzio del Corso e il Mercatino dell’antiquariato lungo i portici; il Carnevale di Corso del Popolo con carri e majorette; fu impegnato parecchio con il Panathlon, del quale fu anche membro del direttivo; fu presidente dell’Ascom Mestre per un paio di mandati; aveva fondato pure il Consorzio artigiani pasticceri che permetteva agli iscritti di fare grosse quantità di acquisti a prezzi agevolati. «Ha vissuto, insomma, 86 anni all’anagrafe ma in realtà erano 120 - racconta il figlio Cristiano - Tornava a casa dalle riunioni alle due di notte, e alle 5 era in laboratorio a fare le brioche. Molte manifestazioni tipo “La pasqua in vetrina” erano solidaristiche, pensate per raccogliere fondi e aiutare qualche persona bisognosa». Verso la fine dei suoi anni si arrabbiò con l’Amministrazione comunale perché, quando abbandonò per limiti di età l’organizzazione del Mercatino del Corso, il Comune non lo ha portato avanti. Sette anni fa, dopo che la moglie era morta qualche anno prima, decise di vendere la pasticceria ma la voglia di partecipare alla vita cittadina non lo aveva mai abbandonato anche se era triste per le condizioni di degrado in cui versa Mestre.

