Passeggiata di Pasquetta finisce male: vola per 20 metri nel bosco

VODO DI CADORE - Escursione di Pasquetta finita male per un 69enne di Venezia. Poco prima delle 11 è scattato l'allarme per un escursionista ruzzolato una ventina di metri, dopo essere scivolato mentre passeggiava in un bosco sopra Vinigo. A dare l'allarme altre persone che si trovavano a una decina di minuti di distanza da lui. L'uomo, V.Z., 69 anni, di Venezia, ha riportato un politrauma, è stato recuperato dall'equipaggio dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano. L'escursionista è stato poi trasferito nell'eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore, che lo ha trasportato all'ospedale di Treviso.