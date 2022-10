Venezia, il passeggero "succinto" in vaporetto fa infuriare i residenti: «Top, shorts e pancia di fuori non dovrebbero essere vietati?»

VENEZIA - Top bianco, shorts, pancino scoperto e mascherina. Si tratta del bizzarro abbigliamento di un passeggero del vaporetto 4.2. Nonostante l'estate sia terminata da un po', il signore "pizzicato" da un fotografo di "fortuna" sfoggia un look decisamente vacanziero. L'outfit però avrebbe fatto indignare alcuni dei presenti, tra cui il lettore che ha inviato l'immagine al Gazzettino.

La foto sarebbe stata scattata sulla lancia che va dal Redentore a Piazzale Roma. «Ogni commento è superfluo. Ma non dovrebbe essere vietato l'accesso?», scrive il testimone indignato. Che probabilmente non ha interpretato il look del passeggero come una forma di libertà d'espressione ma piuttosto come non rispetto del decoro urbano. E voi che ne pensate?