Venezia, passeggero cade in acqua dal vaporetto in Canal Grande: intervengono un tassista e una piccola imbarcazione Video

VENEZIA - Uomo cade in acqua dal vaporetto in Canal Grande: intervengono un tassista e una barca di passaggio. Oggi, domenica 5 marzo, intorno alle 18, un uomo è caduto dal vaporetto in Canal Grande all'altezza di San Stae, vicino al Ponte di Rialto.

Il fatto

Durante la navigazione in Canal Grande tra Ca D’oro e San Stae, un passeggero è caduto in acqua. A quel punto, il marinaio ha lanciato prontamente un salvagente. Il malcapitato è stato subito recuperato da una piccola imbarcazione in transito con l’ausilio della Polizia Locale presente in zona. Le cause della caduta sono ancora sconosciute. Il video è girato da Sergio Vinci e pubblicato sulla pagina Facebook Veneziamiofuturo.