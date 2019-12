Passante, mercoledì sera chiuso lo svincolo di Spinea in entrata, traffico deviato

SPINEA - Dalle 22 di mercoledì 4 dicembre fino alle 6 di giovedì 5 lo svincolo di immissione di Spinea sul Passante di Mestre in carreggiata est (direzione Trieste) sarà chiuso per lavori di manutenzione della pavimentazione. Lo fa sapere Cav. Chi dal casello di Spinea dovrà entrare in A4 verrà deviato verso la stazione di Mirano-Dolo sulla A57-Tangenziale di Mestre.

