Tangenziale, chiuso la svincolo di Marghera. Altre chiusure in settimana

Prosegue la manutenzione dei giunti stradali allo svincolo Marghera della Tangenziale di Mestre: per proseguire i lavori, dalle ore 21 di martedì 4 febbraio alle 6 di mercoledì 5 sarà chiuso lo svincolo di entrata in carreggiata est (direzione Trieste) dalla rotatoria Marghera, con il traffico deviato verso la stazione autostradale di Mira-Oriago.



Questa settimana sono in corso i lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento della stazione di Preganziol sul Passante di Mestre, che prevedono fino a mercoledì 5 febbraio, dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo, la chiusura dello svincolo di uscita dalla carreggiata ovest (direzione Milano), con il traffico deviato verso la stazione di Martellago e tra mercoledì 5 e venerdì 7 febbraio, sempre dalle 21 alle 6 del giorno successivo, la chiusura dello svincolo di uscita dalla carreggiata est (direzione Trieste), con il traffico deviato verso la stazione di Venezia nord, sull'autostrada A27.