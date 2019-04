Passante di Mestre, chiusi stanotte gli svincoli di immissione dalla A27

VENEZIA - Proseguono i lavori rifacimento della pavimentazione stradale sulla rete autostradale gestita da CAV: dalle ore 20.00 di oggi, giovedì 18 aprile alle ore 6.00 di domani, venerdì 19 aprile 2019, sarà chiuso lo svincolo di immissione del Passante di Mestre, direzione Milano per chi proviene dall'autostrada A27. Il traffico in entrata con direzione Milano sarà pertanto deviato con segnaletica apposita verso lo svincolo successivo.



Dalle ore 23.30 alle ore 6.00 verrà chiuso anche lo svincolo di immissione del Passante in direzione Trieste, sempre per chi proviene dalla A27. In questo caso il traffico in entrata con direzione Trieste sarà deviato verso il casello di Preganziol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA