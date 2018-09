Incidente allo svincolo e due feriti, disagi e chiusura sul Passante

Lo svincolo di Martellago-Scorzè chiuso dalle 20 a sul Passante di Mestre per un incidente in uscita dalla carreggiata ovest (direzione Milano). Sono coinvolte due auto, con ferite lievi per gli occupanti, ma i mezzi rimasti di traverso sulla rampa hanno richiesto la chiusura dello svincolo d'uscita.



Sul posto operano, oltre al Suem-118, la Polstrada e 4 mezzi degli ausiliari di CAV in servizio di presegnalazione, coordinati dal Centro Operativo di Mestre. La chiusura, grazie al traffico moderato, non sta provocando code in carreggiata. La riapertura dello svincolo avverrà non appena rimossi i mezzi incidentati.

