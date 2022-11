Passante, incidente tra i caselli: Tir tampona auto, quattro feriti

SPINEA/MARTELLAGO - Quattro feriti e traffico rallentato: è il bilancio dell'incidente accaduto stasera, 27 novembre 2022, verso le 20,30, nel tratto veneziano del Passante tra i caselli di Spinea e Martellago. Un mezzo pesante, che procedeva in direzione di Trieste, ha tamponato un'autovettura in transito nella stessa direzione di marcia. Altre tre auto, non essendo riuscite a evitare l'impatto, si sono schiantate contro il mezzo pesante.

I feriti, che viaggiavano a bordo delle automobili coinvolte nello scontro, sono stati portati per accertamenti negli ospedali di Mestre e Mirano. Nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni. Praticamente illeso l'autista del camion, che ha rifiutato l'accompagnamento all'ospedale. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale, che ha provveduto a disciplinare il traffico. Il recupero dei due mezzi incidentati è ancora in corso.