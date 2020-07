Passante, svincoli da asfaltare, chiusure notturne a Venezia Est e Spinea

MESTRE - Concessioni Autostradali Venete procederà nei prossimi giorni ad alcune attività di manutenzione della pavimentazione stradale in corrispondenza del Passante di Mestre, con la contestuale chiusura di alcuni svincoli in entrata, direzione Milano.



In particolare, dalle ore 21.00 di mercoledì 15 alle ore 6.00 di giovedì 16 luglio verrà chiuso lo svincolo d’entrata in carreggiata ovest (direzione Milano) dell’autostrada A4 dalla stazione di Venezia est, con deviazione del traffico verso la stazione di Meolo-Roncade.



Invece, dalle ore 23.00 di giovedì 16 alle ore 6.00 dei venerdì 17 luglio, verrà chiuso lo svincolo d’entrata, sempre in carreggiata ovest (direzione Milano), dalla stazione di Spinea, con deviazione del traffico verso la stazione di Martellago-Scorzè. Durante la chiusura, in caso di rallentamenti ed incolonnamenti, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona. Ultimo aggiornamento: 20:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA