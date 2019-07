© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANO - Camion perde il carico di balle di fieno in autostrada, chiuso ilper motivi di sicurezza. E' successo pochi minuti dopo le, all'altezza del bivio con la, in direzione. Il carico di fieno si è sparso su tutta la carreggiata, fortunatamente senza danni a mezzi o feriti. Cav, però, per organizzare il recupero, ha chiuso il raccordo autostradale deviando in tangenziale tutto il traffico dell'ora di punta. Al momento si contano circa cinque chilometri di coda.