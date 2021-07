VENEZIA - Affidandosi alla sua solita agenzia di viaggi, pensava di poter partire serena, quanto meno informata sugli obblighi imposti ai turisti in questi tempi di Covid. Non è andata così. All’aeroporto, pronta ad imbarcarsi per la Grecia, è stata bloccata perché non aveva il Passanger locator form, il famigerato pass chiesto per entrare nel paese e da compilare almeno 24 ore prima. «L’agenzia non mi aveva detto nulla - racconta...

