Pasquetta a Venezia, stazione "invasa" dai turisti, molti pendolari. La protesta dei residenti

VENEZIA - Anche oggi 18 aprile, giorno di Pasquetta, Venezia è presa d'assalto dai turisti, molti "pendolari" in vacanza per godersi una splendida giornata di sole e cielo azzurro in laguna. La stazione ferroviaria di Santa Lucia è già molto affollata da questa mattina, code agli imbarcaderi per i vaporetti (come per la linea 5.1) lungo la fondamenta davanti al palazzo della Regione e sul ponte di Calatrava. Piazza San Marco frquentata come non la si vedeva da tempo, code per entrare a Palazzo Ducale.

La protesta dei residenti

Dai residenti sono già arrivate alla nostra redazione segnalazioni e lamentele di comportamenti poco civili e di calli fin troppo intasate.