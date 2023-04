VENEZIA - Venezia, boom di turisti per Pasqua: la maxi fila all'imbarcadero. Tutto esaurito negli alberghi veneziani per il week end di Pasqua, che prende il via ufficialmente domani venerdì 7 aprile. Ma già oggi, sono tantissimi i turisti in arrivo nella città lagunare pronti per festeggiare la ricorrenza tra le magiche calli e le opere d'arte.

Nel video, la maxi coda di turisti all'imbarcadero vicino la stazione di Santa Lucia. Si prospetta un affollato fine settimana pasquale.