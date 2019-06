Arrivano le doglie in viaggio, partorisce nel parcheggio dell'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Le doglie sono arrivate senza avvisaglie, così venerdì notte una signora di 30 anni ha partorito il suo terzo bambino nel parcheggio dell’. Sia la neomamma che il bambino stanno bene e rimarranno in ospedale ancora qualche giorno. La signora, non residente a Chioggia, aveva cominciato a sentirsi male in casa e, con il marito, ha deciso di rivolgersi all’ospedale clodiense.Una volta giunti nel parcheggio, pero’, il bambino aveva troppa fretta di nascere e cosi’ il padre ha preferito accorciare i tempi e chiedere l’intervento dei medici del pronto soccorso direttamente nel parcheggio. Una equipe medica è prontamente intervenuta, accompagnando il parto, che e’ avvenuto alle ore 23.37 senza nessun problema per mamma e figlio.