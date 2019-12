CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Non ce la faceva più ad aspettare. Troppa fretta die così ilsi è dovuto organizzare: all'ospedale, a quel punto, la futura mamma non ci sarebbe mai arrivata in tempo. È andato tutto bene, fortunatamente, e questa famiglia di Cannaregio può godersi la sua nuova arrivata, una splendida bimba.La donna ha chiamato ieri mattina il 118 dicendo che non sarebbe riuscita a raggiungere l'ospedale civile. A quel punto, è partito un equipaggio del Suem per sostenerla a domicilio. In attesa dell'arrivo della lancia medica, l'operatore ha tenuto la donna e il marito al telefono per spiegare loro come procedere da soli nel frattempo. Grazie alle indicazioni via telefono, quindi, la donna ha potuto prepararsi all'ultimo atto del parto. Quando è arrivato il personale del pronto intervento è iniziata la procedura standard, trasformando il salotto della casa in una sala parto. La bimba è