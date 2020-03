SAN DONA' - Mamma e piccino salvati in extremis dopo il distacco della placenta e una successiva emorragia. Ora la donna e il piccolo, un bel maschietto, stanno bene. Ma ci è voluta la prontezza e tutta la professionalità dei medici dell’ospedale di San Donà per salvare le due vite. La donna, che risiede nel territorio dell’Ulss 4 Veneto Orientale, e che si trovava alla settimana numero 38, praticamente ad un passo dal momento naturale del parto, si era presentata in reparto per un problema all’apparenza non grave. Ma durante il controllo si è verificato il distacco della placenta. «Durante i controlli la donna ha avuto il distacco e un’importante emorragia - spiega il dottor Mario Marando, direttore del reparto di Ostetricia e ginecologia – a quel punto è stata subito sottoposta al taglio cesareo per salvare il piccolo che aveva in grembo. Tuttavia abbiamo riscontrato che la paziente soffriva di una malattia del sangue e dopo avere tentato delle terapie rapioamente è stato deciso che l’unica soluzione per arrestare l’emorragia era quella della isterectomia, cioè l’asportazione dell’utero». Sembrava che il problema fosse risolto; ma la neo-mamma continuava ad avere perdite ematiche. L’equipe del dottor Marando, affiancato dagli anestesisti del dottor Fabio Toffoletto ha, quindi, eseguito un secondo intervento che si è dimostrato risolutivo. Infine i due primari hanno proceduto al trasferimento della donna al reparto di Rianimazione dell’ospedale di Mestre dove è stata sottoposta ad altri trattamenti. La signora e il maschietto ora si trovano a casa.

«La signora ed il figlio stanno bene – aggiunge il direttore generale dell’Ulss 4, Carlo Bramezza - Questo evento a lieto fine conferma che la sanità pubblica funziona, ed è costituita da tanti bravi professionisti. Ringrazio il dottor Marando, il dottor Toffoletto e tutto il personale medico e paramedico che ha collaborato. Colgo l’occasione per ringraziare anche tutto il personale dell’Azienda che in questi giorni di grande impegno per il coronavirus sta garantendo lo svolgimento a pieno regime delle attività ospedaliere».

GRATITUDINE Al reparto di Ostetricia è giunta anche una lettera scritta dalla famiglia. «I nostri cuori sono ancora colmi di mille pensieri, paure e sofferenze per il brutto periodo che abbiamo vissuto subito dopo la nascita del nostro piccolo; però in mezzo a tutto questo c’è un bellissimo ricordo di voi, del vostro impegno, della vostra grande umanità e professionalità». © RIPRODUZIONE RISERVATA