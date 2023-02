Stadio devastato a Spinea, il prefetto vieta la partita a San Donà ai tifosi del Treviso

VENEZIA - In data odierna la Prefettura di Venezia ha adottato il provvedimento di divieto di vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Treviso, per la partita categoria di Eccellenza tra San Donà e Treviso, in programma domenica 12 febbraio.

Il provvedimento è stato adottato dalla Prefettura di Venezia, sulla base di indicazioni della Questura di Venezia, a seguito dei disordini occorsi in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre di Spinea e Treviso, svoltosi a Spinea lo scorso 8 febbraio, al fine di prevenire eventuali ulteriori turbative in occasione dell’incontro di calcio summenzionato in programma domenica prossima. All’atto dell’acquisto dei biglietti sarà richiesto un documento d'identità.