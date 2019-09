Parte da Jesolo il tour di Elisa: a novembre via a Diari aperti Live

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - La meravigliosa Elisa sceglie nuovamente la città di Jesolo, quale tappa di partenza per il suo nuovo tour, il “Diari Aperti Live”, che la vedrà impegnata nei principali palazzetti italiani, dopo aver conquistato, con un sold out dietro l’altro, i maggiori teatri della penisola. La grande data zero della nuova attesissima tournée di Elisa sarà dunque il prossimo 19 novembre, al PalaInvent di Jesolo, con inizio alle 21.00. I biglietti per questo nuovo importate appuntamento musicale a Nordest, organizzato da F&P Group e Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno disponibili in presale per il fan club dalle ore 16.00 oggi, online su Ticketone.it dalle 16.00 di giovedì 12 settembre e in tutti i punti autorizzati dalle 11.00 di giovedì 19 settembre. Info e punti vendita su www.azalea.it