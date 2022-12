VENEZIA - Quello della cura della persona è un settore in crescita a Venezia. Lo è senz'altro per Texhair, il salone di Massimo Tesser che da Mestre inaugura una nuova sede in Laguna, nel sestiere Cannaregio. Proprio quando molte attività faticano a resistere causa caro bollette, l'hair stylist parrucchiere che dal 2002 acconcia sia la donna che l'uomo in Piazza Barche ha deciso di investire su un nuovo punto, al numero 4614 di Rio Terà dei Franceschi. Il salone mestrino ha festeggiato 20 anni di attività e a gennaio 2023 aprirà una sede in centro storico. È una storia di famiglia e un ritorno nel capoluogo lagunare precisa Massimo Tesser, dal cui cognome, con un gioco di parole, è nato il marchio -. In Veneto siamo quattro saloni e abbiamo cominciato settant'anni fa, quando mio nonno era barbiere a Tai di Cadore, in provincia di Belluno. Poi mio padre ne ha seguito le orme continua -, arrivando a vincere nel 1982 i campionati mondiali di acconciatura maschile con l'Accademia nazionale acconciatori moda.

È una cosa che adesso non è più in voga ma all'epoca aveva molto risalto. Nel 1986 prosegue Massimo, figlio d'arte in questo mestiere è poi sceso a Belluno fondando il marchio Texhair. Poco dopo è arrivata la prima esperienza veneziana, a la Ca' D'Oro, dove abbiamo lavorato per un periodo in un primo piano, poi rilevato dai uno dei nostri ragazzi. L'anno di massima soddisfazione è stato il 2015, con ben dieci saloni sparsi in tutto il Veneto e una etichetta privata con annessa produzione propria di prodotti e collezioni, rinnovata ogni sei mesi per la primavera/estate, e per l'autunno/inverno. Intanto gli occhi posati su Venezia non hanno smesso di luccicare, tanto che, celebrato il ventennale a Mestre all'angolo di Corso del Popolo, con una bella ristrutturazione locali, insieme a mia moglie Linda, subentreremo nello storico parrucchiere davanti al Cinema Giorgione racconta Massimo -. Da sessant'anni lì è portata avanti la nostra stessa attività. Chi vi opera si trasferisce in Norvegia. Lo spazio assumerà le stesse sembianze caratteristiche degli altri punti e Linda, con cui da sempre collaboro a Mestre, ne sarà la titolare. Andrea il direttore. Inizialmente ci saranno tre operatori ma la prospettiva è di assumere personale. Il messaggio è che in tempi duri, noi desideriamo crescere. E possibilmente anche a Venezia dove abbiamo tracciato un solco, dare lavoro e incontrare le necessità del cliente. Il salone sarà aperto dal martedì al sabato con orario 9 - 17.30, il giovedì fino alle 20, proprio perché la zona è vissuta da residenti e lavoratori a cui questa flessibilità può far piacere.