di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO -. Dopo avere tuonato alcuni mesi fa contro gli automobilisti colti in flagrante dall'autovelox,, battagliero, punta il dito contro glie spiega che non votare «è un peccato di omissione».L'appello di don Andrea è arrivato al termine di tutte le funzioni celebrate ieri. «Domenica si svolgeranno le votazioni politiche ha ricordato . Vista la previsione di alte di alte percentuali di astensione, se proprio non volete andare a votare per un partito di vostro gradimento, perché ormaida tutti, almeno andate per non far avanzare il partito che non gradite»...