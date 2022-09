L'annuncio choc di don Francesco Garofalo: «Lascio la parrocchia»

MARTELLAGO - La sua scelta, sofferta, la meditava da alcuni mesi, ma per la maggior parte dei fedeli è stato un fulmine a ciel sereno. Don Francesco Garofalo lascia l'incarico di parroco di Martellago che ricopriva da 5 anni: ha chiesto e ottenuto di poter vivere un anno sabbatico, in cui non svolgerà ministeri, dal vescovo della diocesi di Treviso Monsignor Michele Tomasi che ha già nominato in sua vece don Matteo Gatto, 53 anni, originario di Zero Branco, dal 2012 parroco della parrocchia di San Giuseppe di Treviso e prima di quella di San Marco di Mogliano.

Una nomina definitiva: qualsiasi cosa deciderà per il suo futuro, l'esperienza di don Francesco nella parrocchia di S. Stefano Protomartire finisce qui. La mia decisione, presa col sostegno del vescovo, è dettata dalla necessità di affrontare alcune questioni importanti della mia vita emerse in questi anni e che ora richiedono un diverso contesto per essere approfondite e così fare chiarezza su quanto il Signore mi sta chiedendo in questo tempo ha detto commosso lo stesso sacerdote alla fine delle messe di ieri dandone notizia ai parrocchiani e dicendosi sereno, fiducioso. Mi sento accompagnato dal Signore. Tante volte vi ho invitato a lasciarvi provocare da Lui: adesso l'ha detto anche a me. Dio mi ha preso per mano e mi sta chiedendo di fermarmi per mettere di nuovo la mia vita nelle sue mani, per mettermi in discussione.

E' un'occasione di maturazione personale e di ulteriore affidamento al Signore nella verità e nella libertà ha proseguito don Garofalo, ringraziando don Gatto per la sua disponibilità non scontata di venire qui come pastore di questa comunità, e il vescovo per la cura pastorale verso la nostra parrocchia e il mio cammino, e scusandosi per il disagio arrecato e in particolare per le iniziative avviate da poco: non bastasse l'addio del parroco, domenica prossima alla messa delle 11 sarà salutato anche il vice, don Oscar Pastro, trasferito a San Martino di Lupari e al posto del quale arriverà da Trebaseleghe, dove pure ricopriva l'incarico di vicario parrocchiale, don Riccardo Camelin. Sono però certo che questa è una scelta di bene per la comunità e per la mia vita ha concluso don Francesco, che resterà per le attività ordinarie fino all'ingresso del nuovo parroco, entro poche settimane.