Giornate dello Sport, all'IC Parolari le discipline e gli atleti paralimpici

La Regione Veneto ripropone a tutte le scuole la 3. edizione delle “Giornate dello sport”, all'interno dell'orario scolastico. In tali giornate le attività didattiche promuoveranno la valorizzazione della pratica motoria, ludica e sportiva, incentivando le attitudini verso lo sport in generale, anche in un’ottica di relazione e di regole di comportamento.

Nell'ambito di tali attività, la IC Parolari di Zelarino ha organizzato la "Giornata paralimpica", in collaborazione con Ust e Cip veneto per promuovere lo sport per ragazzi con disabilità. Un’occasione per far conoscere agli studenti l’importanza e le potenzialità dello sport paralimpico come strumento di benessere e di integrazione. I giovani atleti sperimenteranno il valore della piena inclusione attraverso lo sport, divertendosi e condividendo con i compagni il piacere di stare insieme, scoprendo le abilità di ciascuno, accettando una sfida sportiva che è soprattutto una sfida culturale e una lezione di vita

.

La manifestazione si svolgerà nelle giornate di mercoledì 28 novembre e giovedì 29 novembre dalle ore 8.30 alle 12.30 presso le palestre della Marconi-Munaretto



Il programma prevede : ore 08.30-09.15: testimonianza Atleti Paralimpici con proiezione di alcuni video

ore 09.30 - 12.30: Prove Pratiche in palestra (cambio postazione ogni 25/30 minuti)

1° postazione: Sitting Volley 2° postazione: Handbike (rulli) 3° postazione: La Boccia 4° postazione: Rugby in carrozzina 5° postazione: Tiro a segno 6° postazione: Calcio Balilla

