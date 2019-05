Giornata mondiale del libro, alla "Parolari" le opere di 250 piccoli Leonardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - In occasione della “Giornata mondiale del libro”, gli insegnanti della scuola primaria “Parolari” diZelarino, hanno voluto ricordare i 500 anni dalla morte del genio Leonardo Da Vinci.Sono stati organizzati laboratori, all’interno dei quali, i 250 alunni dell'istituto si sono trasformati, per alcune ore , in inventori, musicisti, pittori, costruttori e, addirittura, in personaggi dell’epoca, producendo una gran quantità di “opere” che, assemblate insieme, hanno dato vita ad una mostra vera e propria allestita nel giardino della scuola.