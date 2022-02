SAN DONÀ - «Fa astenuto, ghe rompemo i c... a prossima volta». È la frase pronunciata, a microfono aperto, dal consigliere di opposizione Massimiliano Rizzello (Fdi) nel Consiglio comunale in streaming di giovedì durante una votazione in risposta ad un collega di minoranza che chiedeva: «Voto contrario?». Degno di una commedia l'epilogo della votazione.

«Complimenti per il linguaggio forbito che usa in Consiglio comunale», il rimprovero del presidente Francesco Rizzante. «Chiedo scusa, avevo l'audio accesso, ma parlavo di un'altra cosa - ha replicato Rizzello - Sono in macchina, chiedo scusa per il linguaggio». «Non penso proprio che parlasse di un'altra cosa lo ha incalzato Rizzante , non mi prenda per stupido», tra le risate in sottofondo del consigliere Elio Monegato (M5s).



LE PROTESTE

«Rizzello ha usato un'espressione irriguardosa nei confronti dei consiglieri e del sindaco ha stigmatizzato la capogruppo del Pd Maria Grazia Murer - Subito ripreso da Rizzante, si è scusato dicendo che parlava d'altro, quando in realtà era evidente il riferimento alla maggioranza, visto che si riferiva alla prossima volta, ovvero alla riunione del Consiglio in programma giovedì prossimo. Il rispetto non dovrebbe mai venir meno da parte di chi ha deciso di rappresentare i cittadini il Comune. Ancor più da chi da tempo chiede di fare riunioni in presenza, e invece approfitta della modalità da remoto per farsi i fatti propri, collegandosi distrattamente con questi risultati». «Mi sono subito scusato precisa Rizzello In passato qualche esponente della maggioranza mi ha dato dell'ignorante in aula, nessuno ha preso le mie difese e non ho replicato per come ero stato apostrofato, ritenendo un aspetto circoscritto alla dialettica politica».