Scimmie, pesci e compagnia, come nasce il turpiloquio veneziano

Prima o poi lo scoprono in tanti: nei vocabolari ci sono le parolacce. E giù a cercare, e poi a ridacchiare per tutte quelle parole che i genitori cercano di interdire ai figli nel tentativo di educarli. Bene, ora è possibile cavarse la pavana (togliersi lo sfizio) di consultare un vocabolarietto interamente dedicato alle parolacce veneziane. Una cosa seria, sia ben chiaro, non una compilazione da osteria, bensì un lavoro da storici della lingua, coordinato da Lorenzo Tomasin, dell'università di Losanna, e da Luca D'Onghia, della Scuola normale di Pisa. Il volume 2 di Parole Veneziane, in uscita oggi, giovedì 8 luglio, si intitola Ingiurie, improperi, contumelie dal Vocabolario storico-etimologico del veneziano, edito da Linea d'Acqua, nonché curato da Francesca Panontin, pordenonese di Pasiano trapiantata a Villorba, nel Trevigiano, laureata a Udine e ora pure lei docente all'università di Losanna.

CORPO UMANO

Inutile precisare che la parolaccia veneziana più diffusa e conosciuta è mona: viene dall'arabo maimun (scimmia) e le prime testimonianze del suo uso sono cinquecentesche. Non è certo l'unico nome di animale utilizzato per indicare l'organo sessuale, basti pensare ai femminili passera o topa e ai maschili uccello e pesce. La si può trovare anche in altre forme: mogno, monna e con diversi significati, come testimonia il muso da monna (faccia da scimmia, o da stupido) che utilizza Francesco Muazzo attorno al 1770. Da indicare l'organo sessuale femminile, la parola è passata a significare scemo, stupido o, con una leggera modifica (smonà), annoiato. Con questo lemma si trovano anche numerosi proverbi, come per esempio mone d'Alepo (grandi stupidi) al quale si aggiunge pure la scorrettezza politica; evidentemente gli abitanti di Aleppo, in Siria, non godevano di buona fama.

PAROLE ANTICHE

Quello che oggi noi definiamo politicamente corretto proprio non era di casa, un tempo. La parolaccia bubaco, dal significato di uomo falso e ingannatore viene da Abu Bakr, primo califfo dell'islam, una parola che di sicuro provocherebbe qualche problema ai nostri giorni. La si ritrova usata da Andrea Calmo, uno dei più importanti poeti del Cinquecento veneziano. Il termine bubaco come offesa si è perduto già da qualche secolo, ma è rimasto come cognome, Bubacco, diffuso soprattutto a Sant'Erasmo. Sempre politicamente scorretta è la parolaccia quattrocentesca buzaron (truffatore, e anche eretico), con la variante femminile buzarona (prostituta), più tarda, che viene da bulgaro, probabilmente a causa della fama di eretici che i bulgari avevano nel medioevo a causa dei bogomili, setta cristiana nata in territorio bulgaro alla fine del IX secolo.

I BULGARI

Oggi caduta in disuso, era molto comune nel passato, in particolare nel Settecento, quando ci si riferiva alle nobildonne libertine chiamandole la Trona, la Benzona, e qualche altra buzarona, dove la prima era Caterina Dolfin Tron, moglie del potentissimo Andrea Tron, e la seconda Marina Querini Benzon, l'autentica biondina in gondoleta e le altre variavano. I bulgari hanno avuto modo di lamentarsi a causa dell'utilizzo dell'espressione maggioranza bulgara per indicare maggioranze amplissime, come quelle che chiudevano i congressi del Partito comunista della Bulgaria ai tempi della Cortina di ferro, è probabile che non sarebbero affatto contenti di sapere che si doveva a loro una delle parolacce più diffuse nel veneziano di un tempo.

PROVERBI LOCALI

Nelle commedie di Carlo Goldoni si ritrova la parola furlana o furlan usata con significato negativo, ma più che una parolaccia era un lemma che si usava in proverbi o modi di dire (dime can, ma no furlan). Era dovuta al fatto che i friulani, numerosi a Venezia, erano impiegati come personale di servizio, o subalterno (in particolare i friulani facevano i codega ovvero coloro che di notte portavano un fanale per illuminare la strada) e quindi non godevano di grande stima, sorte d'altronde condivisa con i cadorini (dime ladro o assassin, ma no sta dirme cadorin). Questo lavoro di storia della lingua veneziana sarà interamente disponibile online, mentre saranno pubblicati vari volumetti monotematici. Dopo le parolacce, il terzo sarà dedicato alle parole della Serenissima, cioè ai termini che riguardavano le istituzioni e le leggi.

IL PROGETTO

La ricerca è basata sull'analisi di un centinaio di vocabolari che vanno dal 1424 al 2008. Quello più antico è un glossario veneto-tedesco manoscritto compilato per i mercanti del Fontego. Si trattava di manualetti di conversazione, ne sono rimaste un po' di copie nelle biblioteche e negli archivi tedeschi e italiani e sono i capostipiti dei manualetti di conversazione nelle varie lingue che si sono utilizzati fino a pochi anni fa, prima che fossero soppiantati da internet. Quello del 1424 è opera di Giorgio da Norimberga, un mercante che operava nel fontego veneziano. Il più recente, del 2008, è il Glossario del dialetto veneziano di terraferma, di Oscar Zambon. Il lavoro di ricerca, comunque, è in continua evoluzione. Alcune parole non sono state incluse, come per esempio sproto (saccente, petulante) che deriva dai proti capomastri dell'Arsenale che erano notoriamente dei signor so-tutto-io. Sproto è testimoniato dal XVIII secolo, ma con il medesimo significato fin dal Cinquecento veniva usato proto, che quindi indicava sia i capi dell'Arsenale, sia i saccentoni. Altre parole non sono presenti nella raccolta perché sono di etimologia incerta e dev'essere approfondita la loro origine. È il caso di tananai, termine con il quale si indicavano i bambini che non stanno mai fermi, agitati. Con ogni probabilità è una parola del gergo ebraico-veneziano, ma merita ulteriori approfondimenti. Una stranezza è data da giotòn (ghiottone) che nel Rinascimento era un insulto diffuso e pesante, in grado di suscitare reazioni manesche (un stramuson, schiaffone). Con il passare dei secoli la parola ha evidentemente perso la sua accezione negativa e oggi dare del ghiottone a qualcuno non è di sicuro offensivo, anzi può addirittura essere un mezzo complimento, nel senso che il ghiottone è in grado di apprezzare il buon cibo. Infine l'insulto misterioso, cioè paninbruo. Vuol dire pane in brodo, zuppa di pane, pane mollo. È testimoniato dal XVI secolo ed era un epiteto riservato ai protestanti. Solo che non di capisce perché: anche i cattolici mangiavano in abbondanza minestre di pane (la panada), quindi non si sa perché un simile parola venisse riservata ai protestanti. Evidentemente un motivo c'era, solo che ai nostri giorni sfugge totalmente.