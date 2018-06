Paris Bordon, il pittore ingiustamente "oscurato" dai grandissimi

di Alberto Toso Fei

Ebbe forse l'unica “colpa” di lavorare in un secolo e in una città, il Cinquecento veneziano, in cui rimaneva poco spazio per un pittore, avendo attorno colleghi del calibro di Tiziano, Tintoretto o Veronese. Però Paris Bordon riuscì a fare buon viso, e assieme a Venezia scelse di lavorare anche altrove: moltissime sue opere di pregio sono ammirabili oggi in diversi musei, chiese, accademie disseminate nel mondo. Paris Paschalinus Bordon – che viene spesso “italianizzato” in Paris Bordone – nacque a Treviso nel 1500 (fu battezzato il 5 luglio di quell'anno) in una famiglia di estrazione umile: il padre Giovanni era un sellaio; della madre, Angelica, si sa solo che era veneziana. A Venezia in effetti, dove arrivò poco prima dei suoi diciotto anni, trascorse la maggior parte della sua vita. Sebbene sicuramente influenzato dalla pittura di Giorgione, morto prima che Bordon approcciasse la pittura, l'artista trevigiano si formò alla scuola di Tiziano col quale – secondo Giorgio Vasari che lo incluse nelle sue biografie dei grandi artisti – “studiò brevemente e in modo alquanto infelice”. Già nei primi anni di attività dipinse per la chiesa di Sant'Agostino a Crema, mentre a Venezia (ma anche a Vicenza e Treviso, nel cui duomo si conservano suoi dipinti) si dedicò all'affresco, con la realizzazione di grandi opere oggi tutte completamente perdute. Iniziò a ricevere commissioni dai luoghi più lontani: oltre a varie città del Veneto, si recò a Milano e – nel 1538 – arrivò fino alla Francia di Francesco I. Durante il viaggio di ritorno in Italia, Bordon lavorò anche per il palazzo Fugger ad Augusta, in Baviera. I Fugger furono potentissimi mercanti e banchieri tedeschi molto presenti a Venezia, dove stazionavano nelle stanze più grandi del Fontego, ed è probabile che Bordon li avesse conosciuti proprio a Venezia. Malgrado la concorrenza fosse spietata, riuscì a dipingere per la Sala dell'Albergo della Scuola Grande di San Marco il capolavoro della sua vita, la “Consegna dell'anello al doge”, finendo per eternarsi accanto a Giovanni e Gentile Bellini e a Jacopo Palma il Vecchio. La sala presenta un ciclo fra i più interessanti del Rinascimento (i cui originali sono conservati alle Gallerie dell'Accademia), dedicato alla vita di San Marco. A Bordon fu affidata la rappresentazione dell'epilogo di una leggenda abbastanza nota sulla salvezza della città: un povero pescatore consegna al doge Bartolomeo Gradenigo un anello speciale, a riprova della veridicità del suo racconto. Il fatto avvenne nel corso della notte del 15 febbraio 1341, quando un povero pescatore fu solennemente esortato da tre sconosciuti incappucciati a portarli fuori in mar aperto, con la sua piccola barca a remi, nel corso di una tempesta terribile che minacciava di sommergere la città: davanti al palesarsi di una nave piena di demoni, i tre incappucciati si rivelarono essere San Marco, San Giorgio e San Nicolò, che sventarono i disegni del maligno e salvarono Venezia. San Marco stesso, per dare credibilità al racconto del pescatore, gli consegnò il suo anello, normalmente rinchiuso nel Tesoro conservato in basilica. Paris Bordon, in questo dipinto come in altri, anticipò l'inserimento di scenografie architettoniche audaci, che tanto piacquero a Tintoretto e Veronese. Nel quadro del miracolo dell'anello, in un Palazzo Ducale assolutamente fantasioso si riconosce sullo sfondo un unico elemento architettonico reale: il campanile della Madonna dell'Orto, eretto una trentina d'anni prima. Un riferimento a una zona di Venezia che il pittore conosceva bene, visto che Bordon abitava in “contrà de la Madona del’Orto over de san Marcilian”. Negli anni successivi Bordon si dedicò più che altro ad allegorie e raffigurazioni mitologiche; sebbene fosse un pittore raffinato, non divenne mai un artista di prim'ordine, forse conscio dei suoi limiti o forse solo incapace di gettarsi appieno nell'atmosfera competitiva della vita artistica veneziana di quel secolo, che avrebbe richiesto innovazioni continue nello stile che non si sentì di affrontare. Morì a Venezia il 19 gennaio 1571.

