Mancano le autorizzazione paesaggistiche: sequestrata un'area di Parco san Giuliano

VENEZIA - I Carabinieri Forestali di Mestre e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, hanno sequestrato un'area del Parco di san Giuliano, sulla gronda lagunare di Venezia, sulla quale sarebbero in corso lavori senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche. Il provvedimento è stato eseguito nell'ambito dell'indagine sulle violazioni ambientali connesse alla realizzazione delle opere pubbliche a servizio delle grandi manifestazioni all'interno del Parco, ed è stato disposto dal Gip di Venezia Barbara Lancieri. L'ipotesi d'accusa è di violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio sull'area interessata dal progetto edilizio, in parte realizzato e in parte da realizzare, che prevede ingressi per il pubblico, un piazzale in cemento per eventuali parchi, trasformabile in campi da basket, servizi igienici e un ponte di collegamento della zona del «tamburello».

Si tratta di una zona soggetta a vincolo paesaggistico, su cui manca non solo l'autorizzazione della Soprintendenza, ma su cui la stessa Soprintendenza aveva rilasciato un parere con prescrizioni per l'esecuzione dei lavori. I militari hanno contestato le ipotesi di reato previste dal Testo Unico Edilizia a carico dei direttori dei lavori che si sono succeduti nel tempo, del Responsabile unico del procedimento e del legale rappresentante della società esecutrice dei lavori. Ultimo aggiornamento: 13:42